Moord op bestelling door motorbende: “Als je hem dit weekend doet, geef ik je snel 80.000 euro zonder gezeik”

Antwerpen/Brasschaat “Vijf kogels voor ‘die Belg’”: proces van start tegen beruchte motorbende die moordde in naam van Nederland­se drugsmaf­fia

8:42 Maandag begint in de zwaar beveiligde rechtszaal De Bunker in Amsterdam het proces tegen twintig leden van de criminele motorbende Caloh Wagoh. Die heeft in opdracht van de drugsmaffia minstens vijf moorden en tien moordpogingen uitgevoerd. Een van de slachtoffers was Stefaan Bogaerts, een 55-jarige baas van een containerfirma uit Antwerpen. Hij werd in zijn auto afgemaakt met vijf kogels.