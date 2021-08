Moord op bestelling: “Als je hem dit weekend doet, geef ik je 80k snel zonder gezeik”

Antwerpen/AmsterdamHet Nederlandse openbaar ministerie (OM) heeft het proces Eris in de Amsterdamse rechtszaal ‘De Bunker’ geopend met een videopresentatie van 15 minuten. Met chatberichten, organigrammen en foto’s laat het OM zien dat de motorbende Caloh Wagoh een meedogenloze, brute moordbende in opdracht van de Nederlandse drugsmaffia was. Caloh Wagoh wordt vervolgd voor vijf moorden, waaronder die op de Antwerpse zakenman Stefaan Bogaerts (55).

Het proces Eris is het grootste liquidatieproces in de recente Nederlandse geschiedenis. Het is zelfs groter dan het proces Marengo, waarin de beruchte Nederlandse drugsbaron Ridouan Taghi momenteel terechtstaat. Proces Eris draait rond 21 verdachten van de verboden motorbende Caloh Wagoh, die in opdracht van de drugsmaffia vijf moorden en een tiental moordpogingen uitvoerde. Daarnaast worden bendeleden vervolgd voor bedreigingen, afpersingen en beschietingen van woningen.

Het proces vindt plaats in ‘De Bunker’, een extra beveiligde rechtszaal op een industrieterrein in Osdorp, ver buiten het centrum van Amsterdam. Alle toegangswegen zijn maandag afgezet met zwaarbewapende agenten. Een helikopter houdt vanuit de lucht alles in de gaten. Alleen wie aangemeld is, mag het gebouw binnen. Publiek is niet toegelaten.

De Nederlandse rechters openden rond 10 uur het proces en waren algauw een halfuur bezig met de verwelkoming van alle verdachten. Twee verdachten kwamen niet opdagen. Eén van hen, Radjesh S., die ook voor de moord van Stefaan Bogaerts vervolgd wordt, kwam rond de middag toch de rechtszaal binnen.

“Ik had wat last van buikpijn vanmorgen. Daarom ben ik pas later kunnen komen”, zei Radjesh S. Vervolgens legde hij uit niets met de moord op Bogaerts te maken te hebben. Even later ontkenden ook de andere verdachten Erroll Van M. en Marcano M. enig aandeel te hebben in de moord op Bogaerts.

50.000 bladzijden

Daarna kreeg het openbaar ministerie het woord om zijn standpunt te bepalen. Het OM is vertegenwoordigd door vier magistraten. Een professionele videopresentatie maakte in een kwartier tijd een krachtige synthese van het dossier van ruim 50.000 bladzijden. Allereerst stond het OM stil bij de families van de vijf slachtoffers. Zij hebben jaren gewacht op dit proces. Het strafproces Eris moet hen een antwoord bieden op hun vragen.

“Wij beseffen dat de komende maanden vooral voor hen een zware periode zullen worden, omdat er details over de moorden besproken worden en er van hun dierbaren soms ook minder leuke kanten zullen worden belicht. Wij wensen de nabestaanden sterkte toe de komende lastige periode”, zei het OM.

Volledig scherm Slachtoffer Stefaan Bogaerts (55). © VTM

De familie van het Antwerpse slachtoffer Stefaan Bogaerts is niet bij de openingszitting aanwezig. Zij wordt vertegenwoordigd door haar advocaat Frank Hamers.

“Hoeveel voor broertje, sir?”

Het onderzoek tegen motorbende Caloh Wagoh is vooral te danken aan de verklaringen van kroongetuige Tony De G. Hij is een gewezen lid van Caloh Wagoh en wordt zelf verdacht van de uitvoering van één van de vijf liquidaties. In ruil voor strafvermindering heeft hij meegewerkt met het openbaar ministerie en uitgelegd hoe Caloh Wagoh in opdracht van onder andere Ridouan Taghi moorden op bestelling uitvoerde.

Zijn verklaringen worden ondersteund door onderschepte chatberichten. Het OM gaf in de videopresentatie een voorbeeld van de lichtzinnigheid waarmee opdrachtgevers en uitvoerders over liquidaties chatten.

- verdachte A: “En hoeveel voor broertje Boom? Die moet makkelijk te spotten zijn broer.”

- verdachte The Wizzard: “Oké, als je ze kan doen, sir, pap licht klaar!” (nvdr. pas is codewoord voor geld)

- verdachte A: “Ja, is goed. Enige wat je nu alvast zou kunnen kunnen is waar ze bewegen. Morgen weet ik precies wie.”

- verdachte The Wizzard: “70, broer die is ook heeel makkelijk die zwervertje. Is een niksnut. Doe ik.” (nvdr. 70 staat voor 70.000 euro)

Het OM noemt de lange lijst van moorden, voorbereidingen om mensen te liquideren en de moordlijst van de organisatie “onthutsend”. Komt daarbij dat Caloh Wagoh zich door niets of niemand liet stoppen. De uitvoerders sloegen toe op klaarlichte dag op publieke plaatsen. Of een toevallige voorbijganger kon geraakt worden door de rondvliegende kogels, dat liet hen volledig koud.

Het OM: “Dit onderzoek Eris heeft een criminele organisatie blootgelegd die meedogenloos doodde in opdracht. In zeven maanden tijd werden 5 mannen tegen betaling in koelen bloede vermoord.”

De volgende maanden zullen alle onderdelen van het onderzoek in detail worden behandeld. De moord op zakenman Stefaan Bogaerts komt op 14 en 15 oktober aan bod. Nadat alle onderdelen zijn behandeld zal het openbaar ministerie op 11 januari zijn strafeisen voor de 21 verdachten uitspreken.