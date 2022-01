Moord in Aartselaar is afrekening door Albanese maffia, slachtoffer had zelf ook fors strafblad in Albanië

Heist-op-den-Berg PORTRET. Eerste Vlaamse rock-’n-rol­ler Robert ‘Bob Rocky’ Vervloet (83) overleden. “Het was een dubbelle­ven: als Robert en als Bob. Die laatste was voor hem onmisbaar”

“De mensen laten genieten: dat vond hij belangrijk.” In Heist-op-den-Berg is vorige week donderdag Robert Vervloet (83) overleden. De Heistenaar werd begin jaren 60 gelanceerd als de eerste Vlaamse rock-’n-roller en maakte furore onder de naam Bob Rocky. Zijn debuutsingle ‘t Is Over uit 1961 werd zijn grootste hit. Een portret van een geboren entertainer.

11:56