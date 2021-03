Mooie transfers in ruil voor seksuele handelingen: sportief directeur KSV Roeselare (25) veroordeeld tot 6 jaar celstraf

Antwerpen IN BEELD. Stralend zonnetje lokt veel volk naar Antwerpse Kaaien

30 maart De ‘paaspauze’ is in ieder geval gestart met prachtig weer. De zon lokte heel wat volk naar de Scheldekaaien in Antwerpen, in bubbels van vier. Ligstoeltjes, ijsjes, cava: het plezier spatte er bij sommigen letterlijk vanaf. Ook in Park Spoor Noord was het gezellig druk. De politie hield een oogje in het zeil.