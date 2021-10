Monsterfile op Antwerpse Ring door ongeval en brandend voertuig: vermijd de omgeving

Antwerpen ZOO Science viert derde verjaardag: “We delen ons wetenschap­pe­lijk onderzoek in een begrijpba­re taal”

4 oktober Maandag, op Werelddierendag, blaast ZOO Science drie kaarsjes uit. Het communicatiekanaal deelt de bevindingen van het onderzoek van ZOO Antwerpen en Planckendael. Manager Zjef Pereboom vertelt over de knappe verwezenlijkingen van het onderzoekscentrum en de noodzaak om kennis te delen via ZOO Science. “Met ons onderzoek helpen we pinguïns tot een betere partnerkeuze, zijn we een uniek labo voor DNA-analyse gestart en hebben we een nieuwe populatie van chimpansees ontdekt in Oost Congo.”