‘Monster’ Nicky S. riskeert 22 jaar cel voor moord op loodgieter Johan Van der Heyden

Lint/ Zoersel/Breda Proces 'ketting­zaag­moor­d': "Vermoorde Johan Van der Heyden is opgestookt met hout uit eigen bestelwa­gen”

18:26 Loodgieter Johan Van der Heyden (56) uit Lint heeft zijn jarenlange, blinde liefde voor de Nederlandse prostituee Wanda van R. met een gruwelijke dood bekocht. De rechters in Breda reconstrueerden met respect voor de familie op de eerste procesdag hoe Johan Van der Heyden werd vermoord, aan stukken gezaagd en opgestookt. Slechts één derde van het lichaam is teruggevonden. Hoofdverdachte Nicky S. (32) schuift alle schuld in de schoenen van Wanda Van R., de vrouw op wie hij destijds ‘hoteldebotel’ verliefd was.