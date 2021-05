Mogelijke granaataanslag in Van Immerseelstraat: “Wij lagen in ons bed toen we plots een knal hoorden”

Tussen 2 uur en 4 uur ‘s nachts kwam de melding binnen bij de politie. Een harde knal had een aantal bewoners van het appartementenblok uit hun slaap geschud. “Wij lagen in ons bed en sliepen eigenlijk nog niet, toen we plots die knal hoorden,” vertellen twee bewoners van het gebouw. “We trokken snel iets aan en zijn naar beneden gegaan. Toen zagen we de schade en zijn we maar even buiten blijven staan.”