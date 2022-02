Moeder raakt zoontje (5) kwijt in overvol tramstel

Huishoud­hul­pen voeren opnieuw actie, ditmaal rond verplaat­sings­kos­ten

In Antwerpen heeft het vakbondsfront van ABVV, ACV en ACLVB vandaag samen met enkele tientallen huishoudhulpen actie gevoerd om een hogere financiële tegemoetkoming te vragen voor de verplaatsingskosten die huishoudhulpen maken. De actie kadert in de onvrede die leeft over het uitblijven van een sociaal akkoord in de sector.

15:09