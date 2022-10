Modemuseum MoMu dan tóch definitief geopend: “Meer dan achthonderd vierkante meter extra ruimte om mee uit te pakken”

ANTWERPEN Maak kennis met Cocom, de ‘AirBnB’ voor leegstaan­de en onderbenut­te ruimtes: “Van repetitie­kot en fuifzaal tot bureel en atelier”

Die garage waar een vleugelpiano stof staat te vergaren. Of die gigantische tuin achterin je woning waar amper iets in gebeurt. Het zijn maar enkele voorbeelden die voortaan staan te blinken op de mobiele app Cocom. Of hoe mensen hun leegstaande en onderbenutte ruimtes kunnen verhuren aan anderen die er wel iets mee kunnen. Op z’n AirBnB’s, maar zonder overnachting. “Of hoe we mogelijkheden kunnen creëren door slim om te gaan met de ruimte die we samen bezitten.”

