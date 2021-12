Mobiliteitsexpert over stilleggen werken Oosterweel: “Wanneer de werken eindelijk afgerond zijn, is een project van deze grootorde wellicht totaal overbodig”

Antwerpen 200 drones bezorgen kinderen in kinderzie­ken­huis een magische avond

De kinderen van ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis keken hun ogen uit dinsdagavond. Maar liefst 200 drones zorgden voor een unieke licht- en klankshow. De bedoeling was kinderen die tijdens de feestdagen in het ziekenhuis liggen een onvergetelijke avond te bezorgen. Het gaat om een wereldwijd initiatief van LEGO, maar de droneshow was alleen in Antwerpen te zien.

29 december