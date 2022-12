Mister Gay Belgium deelt lintjes uit voor Wereldaidsdag

In 2021 waren er in ons land 781 nieuwe hiv-diagnoses, dat is gemiddeld twee per dag. Na een aanzienlijke daling in 2020 door de coronamaatregelen stijgt het aantal diagnoses opnieuw, met 4 procent. “We kunnen pas met acties zoals deze stoppen als het er nul zijn”, aldus Truijen.

Volgens Truijen heerst er nog steeds een enorm taboe en stigma. “Dat wil ik doorbreken door lintjes uit te delen. Ik ken zelf ook mensen met hiv, zowel via Mister Gay Belgium als in mijn vriendenkring. Sommige vrienden zijn bang ervoor uit te komen. Toch is het goed wanneer je met je vrienden of familie je hiv-status kan delen, we zien dat er dan een enorme vooruitgang is met betrekking tot je eigen mentale gezondheid en welzijn.”