Minstens 1 persoon zwaargewond na steekpartij in nachtwinkel op Kiel, dader nog op de vlucht: “Ik probeerde hem tegen te houden, maar hij kon zich loswringen”

AntwerpenIn een nachtwinkel aan de Boomsesteenweg, op het Antwerpse Kiel, is zaterdagmiddag minstens 1 persoon gewond geraakt na een steekpartij. De man is met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De dader is momenteel nog voortvluchtig, maar een getuige kon helder beschrijven wat er gebeurd was. “Voor hetzelfde geld had hij mij ook neergestoken.”

“Om iets over 12.15 uur kwam ik de nachtwinkel KWIK-E-MART aan de Boomsesteenweg binnen,” aldus een getuige die het incident zag ontvouwen. “Op dat moment zag ik dat er een gevecht bezig was. De eigenaar en zijn broer waren aanwezig in de zaak, evenals een man met een donkere huidskleur. Ik zag dat de broer van de eigenaar bloedde uit een open wonde aan zijn been. Ik wist zeker dat het om een steekwonde ging, want ik zag een blauw, plastic handvat op de grond liggen. Vermoedelijk was het een handvat van een groot broodmes.”

Volgens de getuige zou de agressor bij het steken een snijbeweging hebben gemaakt, waardoor het handvat loskwam van het mes. “Toen ik in het portaal stond, riepen de eigenaar en zijn broer dat ik de man moest tegenhouden. Tijdens het gevecht dat uitbrak werd de eigenaar tegen de koelkast geduwd, waardoor hij ten val kwam. Even later viel ook zijn broer op de grond, mogelijk door de aangebrachte verwondingen.”

Op dat moment zou de donkere man zijn mes al verloren zijn en probeerde hij naar de uitgang te rennen. “Alles gebeurde heel snel. Ik probeerde hem tegen te houden en greep hem vast, maar hij slaagde erin zichzelf los te wringen. Daarna vluchtte hij weg in de richting van de appartementsgebouwen aan de Jan De Voslei.”

De getuige had niet gezien dat de donkere man de steekwonden had toegebracht en ook niet of hij iets gestolen heeft. Wel is de verdachte volgens de politie te zien op camerabeelden wanneer hij wegvluchtte. Hij blijft voorlopig voortvluchtig. “Het leek er wel op dat hij de intentie had om iets te stelen. Ik ben zelf best aangedaan door het zien van de verwondingen en mijn tussenkomst. Voor hetzelfde geld had hij mij ook neergestoken.”

Het mes zelf is inderdaad aangetroffen in de winkel, gebroken in twee stukken. Eveneens kon de politie twee bloedvlekken op de grond vinden, evenals een kledingstuk. De getuige beschrijft de aanvaller als een man van Afrikaanse afkomst met een donkere huidskleur. Hij zou tussen de 19 en 25 jaar oud zijn en compleet zwarte kledij hebben gedragen. Ondertussen is het labo ter plaatse om het verdere onderzoek te voeren.

Dit is niet de eerste keer dat de buurt rond de nachtwinkel opgeschrikt wordt door geweld. Naast de nachtwinkel bevindt zich nog een andere winkel die begin augustus het doelwit werd van een schietpartij. Toen loste vooralsnog onbekende daders enkele schoten, waarvan er enkele in de rolluik, de gevel en het raam belandden.

