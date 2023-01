Minister Peeters bezoekt Antwerpse dispatching van De Lijn: “Specialistenwerk”

Voetbal CPL Beerschot en Jan Van den Bergh spelen zondag topper op Beveren: “Match staat al lang aange­kruist in de agenda”

Dé topper van het weekend in de tweede voetbalklasse is Beveren-Beerschot, een duel tussen de tweede en de eerste in de stand. “Voor ons is dit een kans, voor Beveren meer een must”, zegt Beerschotverdediger Jan Van den Bergh.

