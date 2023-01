Minister en havenschepen betreuren procedure tegen vergunning Scheldetunnel: “Hopen dat dit niet tot te veel vertragingen leidt”

vtwonen Van je bed opmaken tot afdrogen: deze huishoude­lij­ke klusjes doe je beter niet

Of je het nu leuk vindt of niet, het huishouden is een noodzakelijke taak. Natuurlijk doen we in die tijd liever andere dingen, zoals winkelen, tijdschriften doorbladeren of wandelen, of zijn we te druk bezig met werk. Maar wat als we je vertellen dat er huishoudelijke klusjes zijn die je vanaf nu gewoon kunt overslaan? Hieronder verklapt vtwonen.be voor welke taken je je hand beter niet (meer) omdraait.

19 januari