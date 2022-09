Minister Ben Weyts bezoekt eerste lesdag Karel de Grote Hogeschool: “Het lerarentekort aanpakken is een doelstelling”

Antwerpen Populaire, Amerikaan­se drag queen Raja op bezoek in Antwerpen tijdens Spill The Tea

Hoog bezoek in Antwerpen zondag: de Amerikaanse drag queen Raja vloog speciaal over naar ons land voor de tweede editie van Spill The Tea, een gay festival waar clubbing en queer performances worden gecombineerd. De eerste editie vond in april plaats in Park Spoor Noord, deze keer kwamen de drag queens naar Plein Publiek.

12:38