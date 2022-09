Miniatuurversie van Centraal Station brengt licht tijdens wintermaanden

Het Deense merk Kähler, dat in België verdeeld wordt door het Antwerpse agentschap Melmath Agency, staat bekend om zijn miniatuur lichthuisjes van iconische gebouwen, zoals het Pantheon of de pakhuizen in New York. Aan dat rijtje wordt nu ook het Antwerpse Centraal Station toegevoegd, een idee van stadsgids Tanguy Ottomer en Melmath Agency.

“Waarom het Centraal Station? Omdat het in mijn top drie van mooiste gebouwen in Antwerpen staat”, aldus Ottomer. “De timing komt ook goed uit, want dit jaar starten de werken aan een groots lichtplan voor het stationsgebouw. Eind dit jaar zou ook het echte station weer moeten stralen als nooit tevoren.”

Volledig scherm Stadsgids Tanguy Ottomer en Melmath Agency maakten samen een miniatuurversie van het Centraal Station. © Tanguy Ottomer

Oorspronkelijk station

Het keramieken stationsgebouw is evenwel geen volledige kopie van het station vandaag de dag. “Maar wel van het oorspronkelijke station”, vertelt Ottomer. “Het raam net onder de koepel was vroeger een halve rosette: dat is in de loop der jaren en renovaties gesneuveld op het echte stationsgebouw. Het miniatuurstation is dan ook hoe het station er oorspronkelijk uitzag.”

Geïnteresseerden kunnen het lichthuisje bestellen via www.beroepsbelg.be. In oktober worden de stations geleverd. Daarna komen ze ook in enkele Antwerpse designwinkels te liggen. Prijs? 54,95 euro.

