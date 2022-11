Minderjarige verkrachter voor wie wet werd aangepast, krijgt strafvermindering

Antwerpen/RijkevorselAntwerpenaar R.H., momenteel 21 jaar, heeft in het hof van beroep strafvermindering gekregen voor de verkrachting van een 16-jarige meisje uit Rijkevorsel. In plaats van 5 jaar effectief verlaagt het Hof de straf naar 2 jaar effectief en 3 jaar voorwaardelijk. De jongeman R.H. was op het moment van de feiten zelf maar 16 jaar. Door een wetswijziging kon hij op de valreep als volwassene worden berecht.

De verkrachting van het 16-jarig meisje uit Rijkevorsel dateert al van 2 april 2017. Het meisje had op sociale media een Afghaanse jongen van 16 leren kennen met wie ze in Antwerpen afsprak. Samen met een 19-jarige vriend van die jongen dronken ze die avond een fles wodka leeg aan het ponton van het Antwerpse Steen.

Toen X. aangaf dat ze naar een toilet moest, nam R.H. haar mee naar het appartement van die vriend. Hij drong aan op seks, wat het meisje herhaaldelijk weigerde. Hij zette zijn wil toch door en verkrachtte haar. Toen zij wilde wegvluchten, bleek de voordeur op slot. Nadien ging ook de 19-jarige A.S. zijn gangen en werd het meisje een tweede maal verkracht.

R.H. werd een maand later gearresteerd. Als minderjarige belandde hij zes maanden in de gesloten instelling De Hutten in Mol en kwam weer vrij. Net in die periode had het Vlaams parlement de wetgeving over de ‘uithandengeving van minderjarigen’ aangepast. Daardoor dreigde R.H. door de mazen van het net te glippen maar een snelle decreetaanpassing zorgde ervoor dat hij toch als meerderjarige kon worden berecht.

De rechtbank in eerste aanleg strafte R.H. in april 2022 met vijf jaar effectieve opsluiting. Diezelfde straf had zijn meerderjarige vriend A.S. in 2018 al gekregen.

Voorwaarden opgelegd

R.H. ging in beroep en koos een nieuwe advocaat. Strafpleiter Sam Vlaminck overtuigde de rechters dat zijn cliënt vijf jaar na de feiten op het rechte pad is, het zeer goed doet in zijn job en zich psychologisch wil laten begeleiden.

Het Hof nam die argumenten mee in zijn oordeel. R.H. krijgt vijf jaar cel, maar hoeft slechts twee jaar effectief uit te zitten. De rest van zijn straf is aan voorwaarden gekoppeld. Eén daarvan is het volgen van zo’n psychologische begeleiding over omgaan met relaties. R.H. wordt ook vijf jaar uit zijn burgerrechten gezet.

Het slachtoffer en haar familie volgden de zaak als toeschouwers. Verdachte R.H. was enkel op strafgebied in beroep gegaan. Hun advocaat was achteraf tevreden met het uitgebalanceerde en goed gemotiveerde arrest.

Advocaat Christian Clement: “De aanwezigheid van mijn cliënten in de rechtszaal is niet onopgemerkt gebleven. Ook vandaag, ruim 5 jaar na datum, omschreef het Hof de feiten die mijn cliënte moest ondergaan als ‘totaal onaanvaardbaar’ en werd nog steeds zwaar getild aan het geweld dat toen door de verdachten werd gebruikt. “