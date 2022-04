Minderjarige verkrachter krijgt vijf jaar cel, nadat lakse wetgeving in allerijl wordt aangepast

Antwerpen/HoogstratenDe Afghaanse vluchteling Ramesz H. is veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ramesz H. was zelf maar 16 jaar op het moment van de feiten. Door een lakse wetgeving kon de jeugdrechter hem toen niet uit handen geven. Dat is nu rechtgezet.

Ramesz H. had zich aan een zware straf verwacht maar hij vroeg de rechters toch om hem niet onmiddellijk in de gevangenis op te sluiten. De openbare aanklager drong daar wel op aan. In de rechtszaal hielden twee politiemannen hun handboeien klaar. Buiten de zaal stonden nog twee agenten op wacht.

Ramesz H. (nu 21): “Ik heb een hele zware fout gemaakt maar ik ben niet meer de jongen van vijf jaar geleden. Ik heb geen slechte vrienden meer. Ik heb een goeie job. Aanstaande vrijdag krijg ik mijn vast contract.”

De rechtbank besloot Ramesz H. niet onmiddellijk aan te houden. De jongeman mocht de rechtszaal als een vrij man verlaten. Mogelijk tekent hij beroep aan en kan hij alsnog een tijdje blijven werken als verkoper van energiecontracten.

Zes maanden in instelling

Even terug naar zaterdag 2 april 2017. Een 16-jarig meisje X. uit Rijkevorsel wilde toen met een vriendin uitgaan in Turnhout. Die vriendin belde op het laatste moment af. Het meisje pakte in Turnhout dan de bus naar Antwerpen waar zij Ramesz H., die toen eveneens 16 jaar was, ontmoette. Samen met een 19-jarige vriend van Ramesz dronken ze die avond een fles wodka leeg aan het ponton van het Antwerpse Steen.

Toen X. aangaf dat ze naar een toilet moest, nam Ramesz H. haar mee naar het appartement van die vriend. Hij drong aan op seks, wat het meisje herhaaldelijk weigerde. Hij zette zijn wil toch door en verkrachtte haar. Toen zij wilde wegvluchten, bleek de voordeur op slot. Na Ramesz H. ging ook de 19-jarige vriend A.S. zijn gangen en verkrachtte het meisje een tweede keer.

Ramesz H. werd een maand later gearresteerd. Hij beweerde dat het meisje had ingestemd met de seks. “Woord tegen woord”, daar hoopte Ramesz H. mee weg te komen. Hij stelde zijn 19-jarige vriend gerust. Hij had aan de politie met geen woord over hem gerept. Ramesz H. zou alle schuld op zich nemen. Omdat hij nog maar zestien jaar was stuurde de jeugdrechter hem voor zes maanden naar de gesloten instelling De Hutten in Mol.

Foutje in de wet

De openbare aanklager wilde Ramesz H. echter als een volwassene vervolgen, samen met zijn meerderjarige vriend A.S. Hij vroeg de jeugdrechter om Ramesz H. uit handen te geven. Dat lukte niet omdat het Vlaamse parlement in juli 2017 het decreet op “uithandengeving” van minderjarigen had aangepast. Ramesz H. kwam daardoor niet meer in aanmerking om als volwassene berecht te worden.

Zijn meerderjarige vriend A.S. verscheen in 2018 alleen voor de strafrechter. Die veroordeelde hem tot vijf jaar celstraf. De jongeman ging in beroep maar het hof bevestigde de straf. Vriend A.S. zit momenteel zijn straf uit in de gevangenis.

Het Vlaams parlement paste bij de heropening van het werkjaar in september 2017 met spoed haar eigen decreet aan zodat Ramesz H. toch uit handen werd gegeven. De Afghaanse jongeman probeerde dat uit alle macht tegen de houden, onder andere door de zaak aanhangig te maken bij het Grondwettelijk Hof. Het mocht niet baten.

Vanmiddag deed de rechtbank dan eindelijk uitspraak. Ramesz H. wordt veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf. Hij wordt vijf jaar uit zijn burgerlijke en politieke rechten ontzet. Aan zijn slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 7.500 euro betalen.

Advocaat Christian Clement die het slachtoffer en haar familie uit Rijkevorsel bijstond, noemde de uitspraak een logische beslissing.

Christian Clement: “De rechter heeft de lat voor de twee verdachten gelijk gelegd. Allebei zijn zij veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Jammer voor het slachtoffer dat het zo lang moest duren.”