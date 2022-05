Minderjarige slaat fotograaf (75) neer op Keyserlei: beelden circuleren op sociale media

Donald Woodrow wandelde op 23 april in de namiddag over de Keyserlei. De weg was opgebroken door werken. Een man met krukken had er moeite met oversteken. Woodrow nam zijn gsm en maakte beelden van de man om de gevaarlijke situatie aan te kaarten. Twee jonge mannen die vlakbij stonden waren niet gediend met het feit dat ze gefotografeerd werden. Ze stapten op Woodrow af en gaven hem een klap in het gezicht, waarop de fotograaf op de grond viel. Het slachtoffer werd even later naar het ziekenhuis gebracht met een hersenschudding en een schouder uit de kom. Hij diende klacht in bij de politie.