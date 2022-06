Minderjarige ketaminedealers gevat

Antwerpen Antwerpen voert 'no go', 'no park' en 'slow speed' zones in voor deelsteps

Stad Antwerpen voert vanaf maandag 18 juli beperkingen in voor de deelsteps op haar grondgebied. De stad bakent zones af waar deelsteps niet mogen komen en zones waar ze niet achtergelaten mogen worden. In drukke gebieden of voetgangerszones zullen ze nog maar maximaal 8 kilometer per uur kunnen rijden.

