Minderjarige dealt cannabis

Een poosje nadat de inspecteurs hem in het vizier hadden gekregen, stapte hij af en nam hij plaats op de passagierszetel van een geparkeerde wagen. Toen het WOT Zuid de passagier en de bestuurder wilde controleren, probeerden ze weg te vluchten maar dat kon verhinderd worden. De minderjarige passagier had geld en dosissen cannabis op zak. Bij de twee is een huiszoeking gevolgd. De politie nam 20 gram cannabis en de bromfiets in beslag. De minderjarige is voorgeleid bij de jeugdrechter.