Minderjarige bromfietser verkoopt cocaïne: “Hij had 2.430 euro cash geld op zak”

Berchem Berchemse kinderen lanceren samen met Marthe van K3 spel van Child Focus

Hoog bezoek in Stedelijke Basisschool Leopold III in Berchem vandaag. Marthe van K3 kwam er langs om het spel ‘Max 24/7' te lanceren, een pedagogische tool van Child Focus gericht op scholen. Het spel draait rond ‘Max, de vertrouwenspersoon’. “Het is de ambitie dat elk kind tussen 10 en 12 jaar oud een vertrouwenspersoon, een Max, in zijn of haar omgeving heeft”, klinkt het bij Child Focus.

12:55