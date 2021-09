Militaire oefening schrikt bewoners van het Eilandje op: “We werden letterlijk wakker geschoten”

“We werden letterlijk wakker geschoten. Het leek wel een vuurgevecht”, stelt buurtbewoner Fred Richez. “Toen we door het raam keken, zagen we aan de Flandriaboot vier kleine schepen. Een tiental mannen was daar aan het schieten. Best beangstigend als je niet weet wat er aan de hand is.”

Defensie bevestigt dat er een oefening gaande is sinds maandag. “Het gaat om een amfibische opleiding van kandidaten van het opleidingscentrum Commando in Marche-en-Famenne. Militairen van het 11e Genie Bataljon nemen deel ter ondersteuning. In totaal worden een 40-tal militairen ingezet”, klinkt het bij de persdienst van Defensie. “Sommige trainingen vereisen een zekere discretie. Dit was het geval voor deze oefening, dus we vroegen de autoriteiten om discreet te blijven over dit onderwerp. Indien we sommige bewoners verrast hebben, onze excuses hiervoor. De oefening eindigt vandaag om 18 uur.”