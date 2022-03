“Mijn vrouw doden zodat ik niet naar die rechtszaak rond kinderporno moest? Dat heb ik nooit gewild”: man (71) die vrouw 12 keer sloeg met klauwhamer betwist voorbedachtheid

Antwerpen Deel van Turnhoutse­baan onderbro­ken tijdens paasvakan­tie

In september vorig jaar maakte Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) bekend dat de Turnhoutsebaan in Borgerhout een fietsstraat wordt. In een fietsstraat geldt zone 30 en mogen auto’s niet inhalen. In het deel van de Turnhoutsebaan in Deurne starten er alvast enkele dringende herstellingen aan het bestaande wegdek en de bus- en trambaan. De werken staan gepland in de paasvakantie, van 4 tot 17 april.

1 maart