“Mijn man trok het autoportier open en betrapte een man die met jonge meisjes ‘bezig’ was.” Buurtbewoners weinig geschokt door gedwongen sluiting seksclub ‘Play Bunnies’

In Deurne controleerde de lokale politie eind november een gebouw aan de Bisschoppenhoflaan na klachten van buren. Twee van de drie appartementen werden verhuurd via de seksadvertentiewebsite Redlights. De politie trof er verschillende buitenlandse vrouwen aan die klaarblijkelijk het slachtoffer waren van seksuele uitbuiting. Sommige vrouwen wisten niet eens dat ze zich in Antwerpen bevonden. Ze moesten zowel huur per dag betalen als een deel van hun verdiensten afgeven aan een onbekende.

In een pand in de Molenaarsstraat in Ekeren stootte de politie in juli al eens op seksclub ‘Play Bunnies’. Ook toen werd een sluiting van drie weken opgelegd. Eind november bracht een controle opnieuw aan het licht dat er sekswerkers aan de slag waren en dat de uitbaatster controle over hen uitoefende. De vrouwen moesten bovenop de huur de helft van hun inkomsten afstaan. Op de website van de uitbating was bovendien reclame terug te vinden voor orale seks zonder condoom, wat de gezondheid van de sekswerkers in gevaar kan brengen.

Het stadsbestuur spreekt van ernstige aanwijzingen van mensenhandel en burgemeester De Wever legt daarom - opnieuw - een sluitingsperiode op. Die gaat maandag in.

Betrapt in de auto

De buurt reageert alvast weinig geschokt op de nieuwe sluiting van het pand. “Het mag wat mij betreft gesloten blijven,” vertelt een van hen. “Zoiets past gewoon niet in onze straat. Er wonen hier heel veel kinderen. En ik denk dat vooral één van de buren er last van had. De twee huizen lijken nogal op elkaar en er werd kennelijk wel eens bij het verkeerde huis aangebeld.”

Quote Het viel mijn man op dat het voertuig heen en weer schudde. Dat liet weinig aan de verbeel­ding over. Hij liep dan op de wagen af en heeft gewoon het portier opengetrok­ken. Wat hem begroette was een man die met enkele jonge Zuid-Amerikaan­se meisjes ‘bezig’ was. Buurtbewoonster

Een andere overbuur heeft zelfs een van de klanten eens betrapt. “Twee of drie jaar geleden zag mijn man een auto met geblindeerde ramen voor de deur van dat huis staan,” vertelt ze. “Het viel hem al snel op dat het voertuig heen en weer schudde. Dat liet weinig aan de verbeelding over, maar je kon natuurlijk niet naar binnen kijken. Hij liep dan op de wagen af en heeft gewoon het portier opengetrokken. Wat hem begroette was een man die met enkele jonge Zuid-Amerikaanse meisjes ‘bezig’ was. Ze begonnen in het Spaans op mijn echtgenoot te vloeken, maar aangezien hij vloeiend Spaans sprak, begreep hij perfect wat ze zeiden.”

Volgens haar en haar buurvrouw arriveerden er regelmatig nieuwe meisjes bij het pand. “Gewoonlijk komen ze ‘s maandags aan en worden ze afgezet door een auto met geblindeerde ramen en een Nederlandse nummerplaat,” zo klinkt het. “Het zijn meisjes van allerlei origine en ze hebben altijd hun koffertjes bij zich. Ze moeten een code intypen om binnen te kunnen komen en er hangt een camera voor de beveiliging. Vanaf dan zie je hen de rest van de week weinig, behalve als ze bijvoorbeeld naar de winkel gaan.”

Cannabisplantage

Klaarblijkelijk stonden de klanten vaak al vroeg voor de deur. “Dikwijls begon dat al om 10 uur ‘s morgens,” vertelt de buurvrouw nog. “En dan gewoon de hele dag door tot soms middernacht. Dat hoor je meestal wel, want er is hier niet veel parkeerplaats in de straat, dus er is dan vaak lawaai als er met de autodeuren geslagen wordt. Wanneer de bezoekers dan aanbellen, gaat de deur maar op een kiertje open en hebben de dames soms enkel badhanddoek om. Een mondmasker dragen ze nooit.”

Volgens de bewoners gaat het al ongeveer 3 tot 4 jaar zo. Voordien zou het pand een tijdlang leeg hebben gestaan en zou het ook een keer onder de aandacht van de politie zijn gekomen omdat er een cannabisplantage in gevonden werd. Dat is echter nog niet bevestigd door het parket.

