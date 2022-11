“Mijn broer schoot op mij, alsof hij op de Sinksenfoor stond”: tot 8 jaar cel gevraagd nadat familieruzie uit de hand loopt

ANTWERPEN Willem Elsschot verkent Antwerpen verder in nieuwe muurschil­de­ring Hendrik Conscience­bib: “Symboli­seert schat aan boeken die je hier kan vinden”

De klassieker ‘Kaas’ van Willem Elsschot is bij de noorderburen verplichte lectuur bij quasi elke scholier maar is ook in ons land erg populair. Striptekenaar Dick Matena maakt het werk nu verder onsterfelijk op de gigantische gevel van de Hendrik Consciencebibliotheek in het hartje van de stad. “De nieuwe tekening symboliseert ook de schat aan boeken die je hier kan vinden.”

27 november