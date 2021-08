Mevrouw Leemans van “Lenen bij een vriendin” is overleden

Antwerpen Antwerpen is beste leerling in strijd tegen voedselver­spil­ling

16 augustus De gratis app tegen voedselverspilling Too Good To Go heeft in 3,5 jaar tijd maar liefst 5 miljoen maaltijden van de vuilnisbak gered. Dat zijn zo’n 4.000 maaltijden per dag. Antwerpenaren staan aan kop in de strijd tegen voedselverspilling in België: de provincie vertegenwoordigt 16,22% van de 5 miljoen geredde maaltijden