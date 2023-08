Metejoor, Average Rob en Samson & Marie: Bollekesfeest lokt dit jaar ook jonge bezoekers naar de Grote Markt

Craeybeckx­tun­nel afgesloten in nacht van 16 augustus

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert in de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 augustus een inspectie uit in de Lode Craeybeckxtunnel. De tunnel van de E19 wordt vanaf 22 uur voor een drietal uur afgesloten in de richting van Antwerpen. Verkeer vanuit Mechelen/Brussel moet de snelweg verlaten via afrit 6 Wilrijk/Hoboken en volgt in alle richtingen een omleiding via de R11 en A12.