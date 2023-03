Met Westville City komen er 133 appartementen bij in Regattawijk: “We gaan er 42 reserveren voor betaalbare verhuur”

Is er enige kans op een ‘stadslijst’ van socialis­ten en liberalen in Antwerpen? “Heel andere situatie dan in Gent”

Kartels in Antwerpen? Altijd een lastig verhaal. Socialisten en liberalen laten er weinig twijfel over bestaan: de kans dat ze zoals in Gent in oktober 2024 samen naar de kiezer trekken, is op dit moment onbestaande. De situatie verschilt politiek bekeken ook behoorlijk veel.