Met “vier flessen wijn” lokt alerte burger oplichters in de val

Antwerpen/WijnegemEen “alerte burger” heeft in november 2020 drie oplichters netjes in de val gelokt toen zij hem contacteerden in verband met de verkoop van een villa. De drie Serviërs hoopten een flinke slag te slaan met een wisseltruc met vals geld maar de ‘alerte burger’ lokte hen netjes in de val die de federale politie had gespannen aan het Wijnegem Shopping Center. Enkele shoppers filmden zelfs hun arrestatie.