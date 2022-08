Met dank aan Tall Ships en Tomorrowland: Antwerpse hotels weer op niveau van vóór pandemie

En of het druk was in de afgelopen maand. Het weer zat mee, in Boom knalde TML drie weekends lang en met de zeilreuzen liep ook de Antwerpse binnenstad vol. De infobalies aan de Grote Markt en in het Centraal Station haalden nooit geziene bezoekersaantallen.

Quote Met een bezetting van 70 procent en een hogere kamerprijs draaiden de hotels een met 2019 vergelijk­ba­re omzet in juli. In augustus hebben we die mas­sa-evenemen­ten niet, dus hopen we rond 60 procent bezetting uit te komen. Didier Boehlens (Antwerp Hotel Association)

Didier Boehlen kan dan ook erg tevreden zijn. “Heel wat bezoekers zijn aangenaam verrast door de levendigheid van Antwerpen. Met een bezetting van 70 procent en een hogere kamerprijs draaiden de hotels een met 2019 vergelijkbare omzet in juli. In augustus hebben we die massa-evenementen niet, dus hopen we ergens rond 60 procent bezetting uit te komen. Dat is wel lager dan drie jaar geleden.”

Boehlen is vrij optimistisch voor het najaar als het over de weekends gaat. “Antwerpen is populairder geworden voor citytrips. Voor de midweek zijn we afhankelijker van zakentoerisme. Er komen wel groepsaanvragen, maar de individuele zakentoerist blijft sinds corona weg. Het is dus belangrijk dat de stad zoveel mogelijk congressen binnenhaalt.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Didier Boehlen (Antwerp Hotel Association). © Klaas De Scheirder

ZOO op volle toeren

De Antwerpse ZOO lijkt daar alvast in te slagen, zo maakt woordvoerster Amanda Wielemans duidelijk. “We hebben al twaalf grotere congressen geboekt in het najaar. Dat is beter dan vóór corona. De agenda zit goed vol. Bijna alle zalen zijn daardoor volzet, al is er nog wel ruimte voor kleinschaligere events van 100 mensen en meer. We zien richting volgend jaar ook een verschuiving naar congressen met deelnemers uit alle windstreken, terwijl we tot dit jaar nog vele nationale events hadden. Overigens stelt dat congrestoerisme ons ook voor uitdagingen: het is niet eenvoudig om voldoende personeel te vinden.”

Even terzijde: de Zoo kreeg in juli 23 procent meer dierenfans dan vorig jaar over de vloer. Corona zorgde in 2021 wel nog voor beperkingen en over het weer in die zomer zullen we best zedig zwijgen.

Amerikanen komen terug

Didier Boehlen hoopt dat corona de rest van 2022 niet meer beduvelt. “We hebben de beurzen en de congressen nodig. Intussen hebben naast Nederlanders en Duitsers ook de Amerikanen de weg naar ons teruggevonden. Dat merk ik ook in mijn eigen hotel Rubens. Maar een betere samenwerking tussen de Vlaamse kunststeden om ons in het verre buitenland aan te prijzen, is altijd welkom. Aziatische toeristen zien we in Antwerpen nog weinig.”

Volledig scherm De Marmeren zaal in de ZOO. In het najaar zijn er in het Elisabeth Center al twaalf grotere congressen geboekt. © Jonas Verhulst

