Merdan Taplak cureert eigen podium op Tomorrowland: “Stevige beats met traditionele Turkse invloeden worden alsmaar populairder”

‘Haydi’, oftewel Turks voor ‘hup-hup’, ‘vooruit’ of ‘allez, allez’. Het is het nieuwe feestconcept van de Antwerpse deejay en producer Merdan Taplak, die deze zomer met zijn Orkestar een comeback maakt op de zomerfestivals én een gloednieuw album. De primeur is - hoe kan het ook anders - voor Tomorrowland.

Feeëriek

“Ik heb enorm veel sympathie voor het festival, ik heb het mee groot zien worden vanaf de start en heb er zelf ook al vijf keer opgetreden. Ik heb ook vooral gezien hoe Tomorrowland er in geslaagd is als eerste festival ter wereld verschillende subgenres harmonieus naast elkaar te plaatsen, house naast hardcore, techno naast edm. Plots werd alles mogelijk voor dancefestivals.”

Turkse psychedelica

Merdan Taplak host zijn Haydi-podium tot twee maal toe op Tomorrowland. Op het programma zowel nieuw talent als gevestigde waarden in het circuit dat dansbare beats mixt met traditionele, midden-oosterse muziek. “Zo hebben we Dijf Sanders, die wereldse klanken combineert met coole beats, de opkomende band Omar Dahl, Kobe Louis Charles, die de vinger aan de pols haalt dankzij zijn werk bij Sfinks-festival en zelfs Kurt Overbergh van de Brusselse Ancienne Belgique die zelf voorstelde zijn collectie Turkse psychedelicaplaten op te leggen”, grinnikt Merdan.

Daarnaast spelen ook Rebel Up, Cheb Runner, Jabo, Aso Asin en de Nederlandse Tommi El Mariachi ten dans. “Stuk voor stuk toppers uit een scene die alsmaar meer en meer begint te broeien in zowel binnen- als buitenland.”

Het nieuwe album wordt op 9 september live voorgesteld in cultuurcentrum De Studio op de volgende editie van Haydi. Meer over muziek in Antwerpen in dit dossier.