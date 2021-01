Mensensmokkelaars helpen vluchtelingen in ruil voor 10.000 euro aan papieren

Antwerpen Antwerpen lanceert als eerste in Vlaanderen de Klimaatpre­mie: “Wie tuin vergroent, krijgt tot 30.000 euro”

13:19 De stad Antwerpen lanceert een Klimaatpremie en maakt daar anderhalf miljoen euro voor vrij. Zo een klimaatpremie is een primeur voor Vlaanderen en past binnen het Antwerpse Klimaatplan2030. De premie is beschikbaar voor iedereen die wil inzetten op het vergroenen van daken, ontharden van voortuinen, koeren of parkings en het hergebruiken of lokaal laten infiltreren van regenwater.