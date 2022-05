“Mensen zullen enkel nog ethisch verantwoorde diamant willen kopen”: Antwerps juwelenmerk Beldiamond garandeert transparantie van mijn tot ringvinger

Beldiamond is het bedrijf van Philippe Lipschutz en Timour el Gammal. Ze richtten het op in 2015, met vandaag kantoren in Antwerpen (Hovenierstraat) en in Brussel. Lipschutz had voordien als zoon van vader Danny al flink wat ervaring opgebouwd als groothandelaar. “Timour kwam in tegenstelling tot mij niet uit de diamantsector”, vertelt Philippe Lipschutz. “Hij wou met een website starten voor de verkoop van juwelen en diamanten, ik had hem nodig voor de ontwikkeling van Beldiamond.”