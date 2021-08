Mengt Rotterdamse onderwereld zich in Antwerpse drugsoorlog?

Deurne Oudste begraaf­plaats van Antwerpen wordt in volle glorie hersteld: “Sint-Fredegan­dus wordt park met stilteplek­ken”

10:32 De in verval geraakte begraafplaats Sint-Fredegandus in Deurne – het eerste Antwerpse kerkhof dat na sluiting niét werd geruimd - wordt in zijn volle glorie hersteld. Het districtsbestuur heeft daarom vorige week een ontwerpbureau aangesteld. Bedoeling is om - na de overkapping van de Antwerpse Ring - via de begraafplaats een groene verbinding tussen de districten Deurne en Borgerhout te realiseren.