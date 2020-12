Melikan Kucam spreekt op tweede dag proces: “Dit proces berust op jaloezie en politieke afrekening.”

AntwerpenHet proces tegen Melikan Kucam werd vandaag hervat in de correctionele rechtbank van Antwerpen. Kucam kreeg in 2017 de opdracht van toenmalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) om lijsten op te stellen van familieleden van mensen uit de Assyrische gemeenschap die nog vastzaten in Syrisch oorlogsgebied en die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum. Voor een plaatsje op die lijsten zou Kucam mensen zeer hoge bedragen hebben aangerekend , hoewel die aanvraagprocedure eigenlijk gratis is. Zelf blijft hij volhouden dat hij volkomen onschuldig is.

“Het is verschrikkelijk,” zo sprak Kucam in een interview met het VTM-nieuws. “Ik had nooit gedacht dat het helpen van mijn eigen volk en het willen redden van andermans familieleden van de oorlog in Syrië mij voor de rechtbank zou doen belanden.” Hij blijft volhouden dat hij onschuldig is en dat de beschuldigingen van het parket onjuist zijn. “Ik heb nooit iemand bedrogen, geld afgepakt of afgeperst. Wat men hier allemaal vertelt, berust op jaloezie, politieke afrekening en een halsstarrige doortastendheid van het parket om hier een zaak van te kunnen maken. Men maakt van een mug een olifant.”

Kucam vraagt zich ook af waar de andere 7 verdachten (buiten hijzelf, zijn zoon en zijn echtgenote) precies vandaan komen. “Er staan vandaag 10 mensen terecht, waar 7 zogezegd tussenpersonen waren. Wel, ik had meer dan 50 tussenpersonen die mogelijke familieleden aanbrachten voor de lijsten. Het parket heeft er volgens mij 7 gewoon lukraak uitgekozen. Waar zijn die andere 40 naartoe?”

Voor de 390.000 euro cash die in een gehuurde kluis gevonden is, heeft Kucam in ieder geval een verklaring. “Wij zijn een grote familie en wij hebben een aantal familietegoeden, ook in Turkije,” legt hij uit. “Die zijn onteigend en daarvoor hebben wij gelden ontvangen. Daarvoor heb ik ook het nodige papierwerk voorgelegd. Bovendien organiseren wij ook trouwfeesten met elkaar (waarbij onderling grote sommen bedragen worden geschonken, nvdr.). Hetgeen men in de kluis heeft gevonden is trouwens nog geen 10 procent van wat men had verwacht te vinden. Dan kun je mijns inziens ook geen oordeel vellen en vind ik de beschuldigingen dus een beetje vergezocht.”

Quote Ik heb nooit geld aangenomen of afgetrog­geld van mensen voor die humanitai­re visa. En ik zal dat altijd blijven verklaren, want ik kan nog steeds in de spiegel kijken. Melikan Kucam, beklaagde

Machtsmisbruik en corruptie

Tijdens het proces had de procureur al laten horen dat het parket Kucam beschuldigt van machtsmisbruik, misbruik van vertrouwen en corruptie. “Dat zijn zeer zware woorden. Ik ben daardoor ook geshockeerd. Zodanig zelfs dat ik de eerste dag van het proces weinig kon zeggen. Er is geen enkel bewijs voor wat men allemaal uitkraamt. Met zulke woorden is het makkelijk om iemands leven kapot te maken. En daarvoor zou ik dan 10 jaar, mijn zoon 6 jaar en mijn vrouw 6,5 jaar cel krijgen. Belachelijk.”

Volgens Kucam is het dossier dat tegen hem is opgebouwd begonnen met foute vertalingen. “Ik was een van de eerste tolken van de Assyrische gemeenschap. Het is niet mijn dialect en veel van de gesprekken die men heeft afgeluisterd zijn gewoon verkeerd vertaald. Er is een gesprek bij met mijn vader waarin we het hebben over de renovatie van zijn ouderlijk huis. Dat zou zo’n 50.000 tot 60.000 euro hebben gekost. En plots zouden wij blijkbaar voor 50.000 tot 60.000 euro gehandeld hebben in Syriërs. Er wordt in dat gesprek met geen woord over Syriërs gerept. Dat heeft men trouwens ook pas veel later aangepast, maar toen lag ik al maanden te rotten in de cel.

Kucam eindigde door te stellen dat volgens hem niemand in dit proces heeft willen zoeken naar de waarheid. “Ik weet dat er enkele rotte appels zijn in onze gemeenschap die misschien mijn politieke kleur tegen mij hebben willen gebruiken, maar ik vind het verschrikkelijk hoe het parket meeging in deze beschuldigingen. Men heeft niet willen zoeken naar de waarheid en doet dat nog steeds niet. Maar ik heb nooit geld aangenomen of afgetroggeld van mensen voor die humanitaire visa. En ik zal dat altijd blijven verklaren, want ik kan nog steeds in de spiegel kijken.”