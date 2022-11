Meest iconische restaurant van ‘t stad viert vijftigste verjaardag met eigen boek: “Las Mañas, dat is voor iedere Antwerpenaar gewoon een begrip”

Deurne Deurne herdenkt wapenstil­stand met Last Post en bloemenhul­de

Deurne herdenkt op 11 november 2022 de wapenstilstand, de jaarlijkse herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Er vindt een bloemenhulde plaats en The Last Post hoor je op verschillende locaties in Deurne.

8 november