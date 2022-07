Meerdere Antwerpse tramhaltes tijdlang onbediend door brandweerinterventie

Antwerpen Spoorloze bendelei­der ‘Piwi’ veroor­deeld tot 10 jaar cel voor drugsin­voer: “Hij wilde snel rijk worden om dan te verhuizen naar Dubai”

De leider van een drugsbende Zakaria El K. (26), bijgenaamd ‘Piwi’, is veroordeeld tot tien jaar cel en een boete van 10.000 euro. Vijf miljoen drugswinst is verbeurdverklaard. Piwi was niet aanwezig bij de uitspraak. Woensdag deed de politie nog een huiszoeking bij hem in een nieuw drugsonderzoek. “Hij was niet thuis en al zijn kleding was verdwenen”, stelde de procureur.

30 juni