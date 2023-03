Meer moderne trams in Antwerpen, maar stelplaatsen volgen niet: “Elke avond soort van Tetris-spelletje om ze te stallen”

Waar blijven de beloofde extra stelplaatsen voor de Antwerpse trams? Dat vraagt Vlaams parlementslid Imade Annouri (Groen) zich af. Het antwoord dat hij kreeg van Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) is niet opbeurend. “Er is nog geen concreet plan, laat staan een schop in de grond”, stelt Groen.

De Lijn en de stad Antwerpen kondigden in 2018 aan dat er na tien jaar zoeken eindelijk plaats was gevonden voor nieuwe stelplaatsen: de Havanasite op Luchtbal en de Lageweg in Hoboken. Vijf jaar later blijkt er weinig gebeurd. De Antwerpse trams ‘parkeren’ nog steeds op de drie bestaande stelplaatsen: Noorderlaan (Punt aan De Lijn, naast Decathlon), Deurne (August Van de Wielelei) en Hoboken (Jan Van de Wouwerstraat).

Problemen in Hoboken

Vlaams minister Lydia Peeters erkent het tekort aan capaciteit. “Dat vangen we op door zones op de stelplaatsen te benutten die bedoeld zijn voor de interne tramcirculatie en het onderhoud van trams.” Ze wijst er ook op dat Hoboken slecht gelegen – in een woongebied – en verouderd is. De twee recentste types trams, de Albatros, kunnen er niet binnen.

Quote Openbaar vervoer is méér dan trams te laten rijden. Je moet ze ook kunnen stallen en onderhou­den. Vlaams parlementslid Imade Annouri (Groen)

“Het is goed dat er wordt geïnvesteerd in nieuwe tramstellen en de oude, ontoegankelijke PCC-stellen naar het museum kunnen”, zegt Annouri. “Maar openbaar vervoer is méér dan trams te laten rijden. Je moet ze ook kunnen stallen en onderhouden.”

Intussen loopt de levering van de nieuwe ‘CAF-trams’ – Stadslijner – door. Daarvan moet Antwerpen er uiteindelijk 58 krijgen. Annouri: “Met hun dertig meter spoorlengte zijn ze dubbel zo lang als de oude PCC’s. Plaats om ze te stallen, is er eigenlijk niet (ze staan vooral in de Deurnese stelplaats, red.). Het lijkt alsof er elke avond een spelletje Tetris moet worden gespeeld om alle trams onderdak te geven.”

“Nog geen keuzes”

Volgens Lydia Peeters brengt De Lijn de huidige en toekomstige nood aan stelplaatsen in kaart. “Er zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt voor locatie of financiering. Ook de afspraken met de stad Antwerpen moeten nog concreter worden.”

Peeters beklemtoont dat de bestaande stelplaatsen aan de Noorderlaan en in Deurne essentieel blijven voor een goede en vlotte bediening van het tramnetwerk. “Het is vijf na twaalf”, besluit Annouri. “We roepen de stad en de Vlaamse regering op om een versnelling hoger te schakelen.”

