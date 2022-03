Meer dan vijftig boetes na overlastcontroles Stuivenbergwijk

Op zaterdag werden 50 verkeersboetes uitgeschreven. Daarvan was er een bestuurder onder invloed van drugs, een andere onder invloed van alcohol en een beginnend bestuurder die reed met de gsm in de hand. Ook een sluikstorter en een wildplasser werden betrapt. Een 15-jarige die werd verdacht van drugshandel verblijft illegaal in ons land en een andere minderjarige was weggelopen uit een instelling. Tot slot kreeg een persoon die eerder al betrapt was op dronken rijden een rijverbod nadat hij opnieuw onder invloed van alcohol reed.