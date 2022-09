Meer dan half uur aanschuiven richting Luik door defecte vrachtwagens in Borgerhout en Antwerpen-Oost

ANTWERPEN Stadsfesti­val Full Circle komt met 20 (!) feestloca­ties grootser terug dan ooit: “We gaan voor 15.000 feestvar­kens”

Voor de vijfde keer al verenigt stadsfestival Full Circle dit najaar het Antwerpse nachtleven met de muziek- en cultuursector onder één groot feest, verspreid over drie dagen en twintig locaties in de hele stad. Met één ticket kunnen bezoekers meer dan honderd Belgische artiesten zien op meer dan dertig evenementen in klassieke feestplekken zoals clubs en concertzalen maar evengoed unieke locaties zoals musea en boten. “Het wordt de meest ambitieuze editie van Full Circle ooit.”

31 augustus