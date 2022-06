Meer dan de helft van leerlingen in het stedelijk onderwijs volgt islamitische godsdienst op school: “De cijfers weerspiegelen Antwerpen”

AntwerpenZo’n 57% van leerlingen in lager stedelijk onderwijs in Antwerpen volgt islamitische godsdienst op school. In het secundaire onderwijs ligt dat aantal op 51%. Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams Belang opvroeg bij schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit). Het aandeel leerlingen dat katholiek onderwijs volgt, daalt daarentegen.

In 2016 stelde Antwerps gemeenteraadslid Filip Dewinter (Vlaams Belang) dezelfde vraag aan toenmalig schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open Vld). Toen volgden er 6.451 van de 12.300 kinderen in het stedelijk basisonderwijs islamitische godsdienstles. Dat was met 52,4% al meer dan de helft. Zes jaar later is dit percentage met een kleine 5% gestegen, in tegenstelling tot de leerlingen die katholiek onderwijs volgen. Deze is in die periode in het secundaire onderwijs van 18,7% naar 13,2% gezakt. Zo’n 30% volgt niet-confessionele zedenleer, 2% orthodoxe godsdienst en 3% protestantse.

Om verwarring te vermijden: de bovengenoemde percentages gaan over de godsdienstlessen op school en dus niet over de persoonlijke (thuis)situatie van de leerlingen. In Vlaanderen betekent dat twee uur levensbeschouwing per week in zowel de lagere school als twee uur in het secundaire onderwijs. Leerlingen kunnen kiezen uit alle erkende religies in België of of zedenleer, wat niet gebaseerd is op een godsdienst.

“De cijfers weerspiegelen Antwerpen”, reageert huidig schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit). “Het is ook de taak van ons stedelijk onderwijs om de erkende godsdiensten aan te bieden. Van mij zou er één vak mogen zijn voor alle leerlingen waarin, onder andere, de verschillende godsdiensten aan bod komen. Maar, dat is uiteraard niet aan een stadsbestuur of het stedelijk onderwijs om te beslissen.”

Het aantal kinderen dat islamitische godsdienst op school volgt, ligt met 81% het hoogst in Borgerhout. In de polders - Zandvliet, Berendrecht, Lillo- met 19% het laagste. Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) in een korte schriftelijke reactie: “In dit land hebben inwoners een grondwettelijk recht op het levensbeschouwelijk onderwijs van hun keuze, meer kan ik daar niet aan toevoegen.”

Volgens Dewinter is er afgaande van deze cijfers geen sprake meer van integratie in de Vlaamse en Europese samenleving: “Het ligt voor de hand dat ook de kwaliteit van het geboden onderwijs in deze geïslamiseerde scholen erop achteruitgaat. Deze cijfers zijn een voorafspiegeling van hoe de Antwerpse bevolking er op termijn van enkele decennia zal uitzien. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een immigratiestop in Antwerpen om de toevloed van moslims af te stoppen.” Noch Beels noch De Wever wensen op deze uitspraak te reageren.

