Meer dan anderhalve ton heroïne gevonden in twee containers in Antwerpse haven: straatwaarde van 45 miljoen euro

Eindelijk terrasjes­weer: waar kan je in ons land aangenaam genieten van een glas in de zon? Onze culinair journalis­te tipt 10 favorieten

Eindelijk is het zover: de zon schijnt. Die gelegenheid pakken we graag aan met beide handen om er meteen op een terrasje van te genieten. Maar waar drink je een glas wijn in de zon? Onze culinair journaliste selecteerde 10 originele wijnbars in Vlaanderen met een uniek aanbod én een tof concept. Van frisse Italiaanse wijnen tot wijnbars die elke week veranderen van thema: ontdek hier welke je op je lijstje zet voor de zomer.