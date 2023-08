Meer dan anderhalf uur file op Antwerpse Ring richting Gent na ongeval in Borgerhout

Reuzen ontwaken om 10u in het Zuidpark waar om 16u ook de grote finale te bewonderen is

Voor vandaag weten we al dat beide Reuzen zondagochtend ontwaken in het Zuidpark om 10 uur. Daar maken ze zich op voor een laatste training. Want vandaag staat alles in het teken van de grote finale om 16 uur aan het Zuidpark.