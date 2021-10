Meer dan 60 fake events om valse tickets te verkopen: Daft Punk Tribute Night erg populair bij oplichters

ANTWERPEN“Meer dan zestig, en dan ben ik gestopt met tellen.” Zoveel valse evenementen staan er op Facebook van de Daft Punk Tribute Night in Antwerpen eind november. Het doel van die snoodaards? Zo veel mogelijk mensen oplichten door valse tickets te verkopen. Het is een fenomeen waar enorm veel eventpromotors mee te maken krijgen de laatste tijd. Ook Sportpaleis waarschuwde daar al voor eerder dit jaar.

Toen electropop- en cultduo Daft Punk begin dit jaar plotseling zijn afscheid verkondigde, was heel de wereld in shock, zo ook bij de Antwerpse feestorganisatie One More Time, niet toevallig vernoemd naar één van de grootste hits van de Franse robots. One More Time maakte meteen een Tribute Night bekend, toen nog niet wetende of en wanneer die kon plaatsvinden. Zaterdag 27 november is het eindelijk zo ver, in Plein Publiek op de bedrijvensite Blue Gate in Antwerpen-Zuid.

“Er kwam meteen heel veel respons op dat evenement”, spoelt mede-organisator Steven De Beukelaer terug naar eind februari. “Er werd nog maar eens bevestigd hoeveel Daft Punk betekent voor de muziekwereld en het nachtleven, ook in Antwerpen. Net omwille van die populariteit zijn zoveel oplichters op ons event gesprongen, wellicht. Ik ben het aantal fake Facebook-evenementen beginnen tellen maar ben bij zestig gestopt.”

Begin dit jaar maakte Daft Punk zijn afscheid bekend in een mysterieus filmpje dat zoals gewoonlijk meer vragen oproept dan beantwoordt.

Valse ticketlinks

Hoe gaan oplichters te werk? Officiële evenementen van legitieme organisaties worden tientallen keren letterlijk gekopieerd. Zowel de titel, informatie, logo als afbeelding worden klakkeloos overgenomen. Op die manier proberen ze nietsvermoedende fans naar een valse ticketlinks te krijgen en dus ook valse tickets te verkopen. Met zo’n vals ticket ben je niks, je geraakt er niet meer op je evenement. Het kan ook erger, wanneer oplichters via zo’n valse pagina’s vissen naar creditcardgegevens of andere persoonlijke informatie.

Anoniem

“Het probleem is dat je er weinig of niks tegen kan beginnen”, gaat De Beukelaer verder. “We hebben die events al met verschillende mensen gerapporteerd bij Facebook maar er komt geen respons, ze blijven gewoon online staan. De klachtenbehandeling is ook gewoon geautomatiseerd, een persoonlijke aanpak bestaat er niet, een mail kan je niet sturen naar Facebook, daarvoor is die organisatie te anoniem.”

One More Time speelt zich eind november af in Plein Publiek.

“We willen onze bezoekers waarschuwen geen valse tickets te kopen via die pagina’s. Ik heb het gevoel dat de schade momenteel nog beperkt is, maar ik vrees dat er 27 november effectief mensen zullen zijn die we moeten weigeren, omdat ze een vals ticket hebben gekocht. Erg onaangenaam voor beide partijen, maar er is niks aan te doen.”

One More Time is niet de enige organisatie die hier last van heeft. Sportpaleis Group waarschuwde eerder dit jaar al voor oplichters via valse Facebook-pagina’s. Ook andere evenementen over heel het land worden geplaagd door malafide praktijken. Van grote stadionevents en niche-concerten tot collectieve zangfeesten en zelfs lokale braderieën.

Hoe valse Facebook-pagina’s ontmaskeren?

Een tip om valse pagina’s te spotten is om te starten vanuit de bron, zoals de officiële pagina’s of websites van de organisatie, promotor, venue of artiest die komt optreden. Illegale pagina’s hebben vaak weinigzeggende namen zoals ‘BelgianEvents’ of ‘MusicEventsBE’ of afgeleiden van de organisator zoals ‘Sportpaleis2021’. Ze hebben ook opvallend weinig berichten, likes, volgers of ander mobiel verkeer.

One More Time speelt zich af op zaterdag 27 november in Plein Publiek, Antwerpen. Meer info op de OFFICIËLE Facebookpagina. Meer over muziek in Antwerpen in ons dossier.

Voor versgetapte pintjes in Plein Publiek kunnen gelukkig geen valse tickets verkocht worden.