Meer dan 200 feestvierders vluchten voor politie na stilleggen feestje in Handelstraat

AntwerpenIn de Handelstraat in Antwerpen is zaterdagnacht een feest van meer dan 200 man stilgelegd door de politie. Dat zou georganiseerd zijn geweest in een meubelzaak in de straat. Toen de politie arriveerde liepen alle feestvierders naar buiten in een poging niet gepakt te worden.

“Vannacht hebben we een aantal oproepen ontvangen van lawaaioverlast in de omgeving van de Handelstraat,” vertelt woordvoerder van de Antwerpse politie Willem Migom. “Aanvankelijk was het niet duidelijk waar het geluid vandaan kwam, maar rond 4.30 uur konden we achterhalen dat er een feest aan de gang was in een meubelzaak naast een appartementenblok. Na inspectie bleek dat die twee gebouwen met elkaar verbonden waren.”

De rolluiken van het pand waren dicht, maar toen de politie aankwam stoof er plotseling veel volk naar buiten. “Exacte aantallen kunnen we niet geven, maar we schatten dat er zo’n 200 à 300 man wegvluchtte,” vertelt Migom nog. Enkele tientallen van hen vluchtten de Burgerwelzijn in, een doodlopende zijstraat van de Handelstraat, en liepen zichzelf op die manier vast. Zo konden 20 tot 30 personen geïdentificeerd en beboet worden.

“Het ging om een georganiseerd feest dat men had gebouwd in het pand, met een professionele muziekinstallatie, verlichting, confetti, waterpijpen en meer. De eigenaar en organisator van het feest zijn allebei geïdentificeerd. Die laatste had via sociale media reclame gemaakt voor het feestje. Hij zal de gevolgen moeten dragen.” De organisator van het feest zou de zoon van de eigenaar van het pand zijn geweest.