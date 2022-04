Mee eigenaar worden van een échte Ensor voor slechts 150 euro? Museum voor Schone Kunsten zet uniek financieringssysteem op

ANTWERPENVirtuele mede-eigenaar worden van James Ensors wereldbekend ‘Carnaval de Binche’? Koop dan een Art Security Token bij het Koninklijke Museum voor Schone Kunsten (KMSKA). Het is het eerste museum in Europa dat in deze innovatieve financieringswijze stapt om de collectie te vergroten. “Daarnaast bieden we de unieke kans om laagdrempelig in kunst te investeren én stellen we de werken tentoon zodat iedereen er van kan genieten, oftewel het democratiseren van museumkunst.”

In de aanloop naar de grote opening eind september, organiseert het KMSKA samen met het Rubey-platform als eerste museum van Europa een Art Security Token Offering. Voor deze offering wordt het werk ‘Carnaval de Binche’ van Ensor getokeniseerd. Dat betekent dat het werk virtueel wordt opgedeeld in een groot aantal gelijke delen. Die virtuele delen of ‘Art Security Tokens’ houden financiële rechten in op het kunstwerk, dat als onderpand dient. De tokens worden te koop aangeboden waardoor geïnteresseerden in een deel van het werk kunnen investeren vanaf honderdvijftig euro.

Democratiseren van museumkunst

“Het investeren in kunst is niet nieuw”, zegt KMSKA-directeur Carmen Willems. “Het biedt vooral welgestelde personen de mogelijkheid om een kunstwerk van museale kwaliteit aan te kopen. De werken verdwijnen nadien veelal in een kluis om in de toekomst - met winst - door te verkopen. Met deze nieuwe manier van investeren democratiseren we de kunst. Niet enkel door het instapbedrag voor de Art Security Tokens bewust laag te houden en zo iedereen de kans te geven te investeren in een kunstwerk van museale kwaliteit, maar ook door het werk van Ensor na de offering in het museum tentoon te stellen en zo voor alle bezoekers toegankelijk te houden.”

Voor slechts 150 euro kan je al mede-eigenaar worden van deze Ensor.

“Het Topstukkenfonds van de Vlaamse Overheid ondersteunt musea bij de aankoop en de restauratie van collectiestukken,” zegt Vlaams cultuurminister Jan Jambon (N-VA). “Kunst is echter gegeerd en als overheid is het niet altijd evident om écht mee te spelen op de internationale kunstmarkt. Het initiatief van het KMSKA en het Rubey-platform, juichen we daarom enorm toe. Door op deze innoverende manier te investeren in hun collectie, schrijven ze geschiedenis. Ze maken erfgoed uit privébezit opnieuw publiek toegankelijk en zorgen ervoor dat iedereen in een topwerk kan investeren. Een mooi voorbeeld van een publiek-private samenwerking.”

Collectiebeheer 2.0

“Privé-investeerders die mee museumcollecties helpen uitbouwen zijn van alle tijden”, gaat Willems verder. “Zo speelde de Antwerpse familie Franck een belangrijke rol in de groei van de collectie moderne kunst van het museum. Net als toen willen we ook nu mensen met liefde voor kunst verenigen en we vonden hiervoor in Rubey de ideale partner. Dankzij het geld dat opgehaald wordt via de Art Security Token Offering, kan Carnaval de Binche niet enkel worden aangekocht, maar krijgt het museum het werk eveneens in langdurige bruikleen. Zo kan iedereen eindelijk Carnaval de Binche bewonderen, een schilderij dat sinds jaren in privécollecties zit.”

Maarten van Doorslaer, Marcel de Vries, Carmen Willems, Luk Lemmens, Gwen Nevelsteen, Christophe Ghewy en Herwig Todts