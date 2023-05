Medisch centrum Mediport Cadix haalt 2 miljoen euro op via ‘crowdlending’: hoe werkt dat?

IN BEELD. Borgerhout­se Reuzenrun dwars door... leeg Sportpa­leis

Doorgaans zit je als sardienen in een doosje in het Antwerpse Sportpaleis maar zondagmiddag kan je er zowaar heel de balkonring aflopen. Het was de meest spectaculaire passage binnen de jaarlijkse Reuzenrun in het nabijgelegen Borgerhout, die voor het eerst ook over de grens met Merksem komt en dan het Sportpaleis maar meeneemt.