Medewerker van parket Antwerpen aangehouden in nasleep Operatie Sky

Column Luc Van der Kelen heeft een déjà-vugevoel: “Zonder vaccin zijn we nergens”

27 maart Dit is corona, jaargang 2. Een groot déjà-vugevoel overvalt mij. Het is woensdag en ik sta aan te schuiven bij de slager. Het is alsof ik in een herhaling zit van steeds dezelfde televisieserie. Dezelfde blauwe hemel als een jaar geleden, dezelfde geladen stilte in de stad. Dezelfde mensen die met mij op dezelfde plaats staan om hetzelfde te doen als vorig jaar. Un an après, vrij naar Jules Verne.