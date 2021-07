Maxime (30) redt stiefdochter (7) uit Ourthe maar raakt dan zelf door stroming meegezogen: lichaam 20 kilometer verder teruggevonden

Het tragische ongeluk gebeurde op zondag 11 juli - nog voor de overstromingen - in het Luikse dorpje Sy. Maxime Nsangou Njiké was er met zijn vriendin en haar dochtertjes aan het zwemmen in de Ourthe. Plots kwamen de twee meisjes in de problemen door de stroming. Een van hen geraakte zonder hulp uit het water, maar haar 7-jarig zusje werd meegesleurd. Maxime kwam haar tegemoet en bracht haar veilig aan de kant. Kort nadien was hij verdwenen. Hij zou door een draaikolk naar onder zijn gezogen. De moeder stelde dit later vast omdat ze haar handen vol had met het kalmeren van haar dochter.